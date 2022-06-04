«Уфа» рассталась с 10 игроками с момента окончания сезона-2021/2022

Cегодня, 4 июня, «Уфа» объявила об уходе полузащитника «Спартака» Остона Урунова. Башкирский клуб решил не выкупать права на узбекского футболиста, выступавшего за команду на правах аренды. Остон стал 10-м игроком, который покинул «Уфу» после окончания сезона-2021/2022.

Ранее «Уфа» объявила о разрыве контрактов с главным тренером Алексеем Стукаловым и полузащитником Дмитрием Кабутовым. Также команду покинули защитники Неманья Милетич, Александр Сухов и Боян Йокич, полузащитники Филип Мрзляк и Олег Иванов, а также нападающий Вячеслав Кротов, у которых истёк контракт с клубом. Кроме них, из «Уфы» ушли нападающие Александр Саплинов и Дилан Ортис — сроки их аренды в команде подошли к концу.



В следующем сезоне «Уфа» примет участие в розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Вячеслав Кротов не сдержал слёз при прощании с «Уфой». Видео: