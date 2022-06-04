Отец Агаларова: Гамид начинал свой футбольный путь в «Анжи». Жаль, что такое происходит

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о потере «Анжи» профессионального статуса.
«Очень жаль. Надеюсь, что скоро «Анжи» возобновит своё существование. В качестве футболиста я всю свою спортивную жизнь провёл в этом клубе. Благодаря «Анжи» я поиграл в разных лигах, сыграл огромное количество матчей. В своё время, в 2015 году, когда команда была на последнем месте, меня вынужденно поставили на пост тренера. Рад, что тогда мы решили задачу.
Гамид начинал в юношах: тогда была академия «Анжи». Это был флагман дагестанского футбола. Все мальчишки мечтали играть в структуре клуба. Гамид начинал свой путь и состоялся именно в «Анжи». Очень жаль, что произошла такая ситуация», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 4 июня 2022
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