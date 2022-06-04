Агент Языджи опроверг слухи, что он предложил ЦСКА подписать защитника Серкана Асана
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Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, опроверг слухи, что он предложил московскому клубу подписать защитника «Трабзонспора» Серкана Асана.
«Нет, ЦСКА не рассматривает подписание Серкана Асана из «Трабзонспора». В данный момент он травмирован», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее в телеграм-канале «Удар Эджуке» появилась информация о том, что Чебеджи готов организовать переход Асана, который также является его клиентом, в московский ЦСКА.
25-летний Языджи выступает за ЦСКА с зимнего трансферного окна сезона-2021/2022. В 12 матчах за команду полузащитник забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Соглашение Языджи с «Лиллем» истекает летом 2024 года.
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