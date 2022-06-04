Агент Языджи опроверг слухи, что он предложил ЦСКА подписать защитника Серкана Асана

Адам Чебеджи, агент полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, опроверг слухи, что он предложил московскому клубу подписать защитника «Трабзонспора» Серкана Асана.

«Нет, ЦСКА не рассматривает подписание Серкана Асана из «Трабзонспора». В данный момент он травмирован», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее в телеграм-канале «Удар Эджуке» появилась информация о том, что Чебеджи готов организовать переход Асана, который также является его клиентом, в московский ЦСКА.

25-летний Языджи выступает за ЦСКА с зимнего трансферного окна сезона-2021/2022. В 12 матчах за команду полузащитник забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Соглашение Языджи с «Лиллем» истекает летом 2024 года.