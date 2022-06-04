Леонид Федун обратился к болельщикам «Спартака» на праздновании 100-летия клуба

Владелец «Спартака» Леонид Федун обратился к болельщикам красно-белых на праздновании 100-летия клуба.

«Всех хочу поздравить со 100-летием и с тем Кубком, который мы завоевали в небывалом матче. За свои 60 с лишним лет видел много футбольных матчей, но по тому накалу, драматургии и всему хорошему и плохому, что есть в нашем футболе, — такого никогда не было. Поэтому поздравляю всех нас с этой победой!» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» перейдёт под управление российской нефтяной компании «Лукойл». Отмечалось, что Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут «Лукойлу» свои акции «Спартака». Доля Леонида Федуна останется при нём, однако от оперативного управления бизнесмен отойдёт. Нефтяная компания будет финансировать «Спартак», однако объём дотаций существенно снизится.