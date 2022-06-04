Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: арена «Факела» не соответствует условиям РПЛ. Лига недовольна, что клуб допущен

Источник: арена «Факела» не соответствует условиям РПЛ. Лига недовольна, что клуб допущен
Комментарии

Стадион воронежского «Факела» не соответствует сертификату уровня Российской Премьер-Лиги, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) выдал воронежскому стадиону временную лицензию с возможностью исправления всех недочётов до 6 июля. Отмечается, что руководство РПЛ недовольно сложившейся ситуацией, поэтому отправило запрос в РФС с требованием объяснить, почему клуб с не соответствующим требованиям стадионом получил лицензию.

Центральный стадион профсоюзов имеет ряд проблем: несоответствующее освещение, отсутствует необходимое табло, слишком маленькие раздевалки.

Напомним, воронежский «Факел» пробился в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Также прямой выход в элитный дивизион страны оформило московское «Торпедо».

Новость по теме
Александр Самедов стал старшим селекционером «Факела»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022