Источник: арена «Факела» не соответствует условиям РПЛ. Лига недовольна, что клуб допущен

Стадион воронежского «Факела» не соответствует сертификату уровня Российской Премьер-Лиги, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, Российский футбольный союз (РФС) выдал воронежскому стадиону временную лицензию с возможностью исправления всех недочётов до 6 июля. Отмечается, что руководство РПЛ недовольно сложившейся ситуацией, поэтому отправило запрос в РФС с требованием объяснить, почему клуб с не соответствующим требованиям стадионом получил лицензию.
Центральный стадион профсоюзов имеет ряд проблем: несоответствующее освещение, отсутствует необходимое табло, слишком маленькие раздевалки.
Напомним, воронежский «Факел» пробился в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. Клуб получил путёвку в элитный дивизион российского футбола впервые за 21 год. Также прямой выход в элитный дивизион страны оформило московское «Торпедо».
- 4 июня 2022
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