Федун: сегодня у меня полный шлем — чемпионство, Суперкубок и Кубок. Время прошло не зря

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о завоевании командой всех российских титулов во время его эры в клубе.
«Ну и хочу поздравить всех вас с долгожданным успехом, потому что 19 лет не было Кубка. Сегодня у меня полный шлем: есть чемпионство, Суперкубок и наконец Кубок, который нам долго не давался. Поэтому время прошло не зря. Время прошло не зря ещё и потому, что «Спартак» всегда играл чисто. «Спартак» всегда понимал, что есть бизнес, в котором на войне как на войне, и есть футбол и спорт, в котором должен быть фэйр-плей. И моя гордость в том, что все эти титулы достигнуты именно в чистом фэйр-плее.
«Спартак» родился в очень тяжёлое время — 1922 год. Если кто-то помнит историю, то это время голода. Только что закончилась Гражданская война. Тяжелейшее время. Тем не менее люди получали удовольствие, играя в футбол. И я уверен, что футбол поможет нам выжить. И тот матч, который мы с вами наблюдали неделю назад, — это подтверждает», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 июня 2022
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