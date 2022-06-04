Австралийский «Перт Глори» не стал продлевать контракт с экс-игроком «Челси» Старриджем

Нападающий Дэниел Старридж на правах свободного агента покинул австралийский «Перт Глори», сообщается на официальном сайте команды.



Бывший форвард сборной Англии подписал контракт с «Перт Глори» в октябре 2021 года. Соглашение с 32-летним игроком было рассчитано до 30 июня 2022 года. За это время футболист провёл лишь шесть матчей за клуб, в которых не сумел отметиться результативными действиями.



Напомним, Старридж получил дисквалификацию до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках. Игрок выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль», «Вест Бромвич Альбион» и «Трабзонспор».



С 2011 по 2017 год форвард вызывался в сборную Англии. За национальную команду Старридж сыграл 26 матчей и забил восемь мячей.

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