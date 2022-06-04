«Арсенал» предложил за нападающего «Сассуоло» € 41 млн, но получил отказ
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Лондонский «Арсенал» был заинтересован в подписании нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. «Канониры» предложили за 23-летнего итальянского футболиста € 41 млн, но получили отказ. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Скамакка — воспитанник «Лацио». Нападающий успел поиграть за «Рому», ПСВ, «Дженоа» и ряд других команд. В минувшем сезоне-2021/2022 Джанлука в 36 матчах итальянской Серии А забил 16 голов. Соглашение между Скамаккой и «Сассуоло» истекает в 2026 году.
Ранее «Арсенал» объявил об уходе нападающего Александра Ляказетта. У французского футболиста истёк срок контракта, который не был продлён.
Кто из футболистов создал наибольшее количество голевых моментов в минувшем сезоне АПЛ? Видео:
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