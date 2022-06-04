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Каттани о Кубке: счастливые фанаты «Спартака» — один из запоминающихся моментов в карьере

Каттани о Кубке: счастливые фанаты «Спартака» — один из запоминающихся моментов в карьере
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о победе команды в финале Кубка России.

«Работа сейчас действительно будет непростая. Но я вспоминаю «Лужники», тот заряд, который нам дал этот день 29 мая. Вы помните, стадион практически полностью был красный. Так что работаем с хорошим настроением.

Когда приехал в Россию, сказал, что хочу помочь «Спартаку» снова выигрывать, — это и было моей задачей. Мы все работали над этим. И когда нам удалось достичь этого успеха… Когда я увидел, насколько счастлив стадион… Этот момент был одним из счастливых и запоминающихся в моей футбольной карьере. Я просто хочу сказать, что очень, очень и очень хочу увидеть всех этих людей такими же счастливыми», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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