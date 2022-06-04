Венгерские фанаты, большинство из которых — дети, освистали англичан за коленопреклонение

Болельщики сборной Венгрии освистали футболистов национальной команды Англии перед началом матча Лиги наций за коленопреклонение, сообщает Sky Sports.



По информации источника, большинство зрителей матча первого тура группы 3 Лиги А – это дети. На трибунах присутствует около 30 тыс. детей. Взрослых фанатов не пустили на стадион из-за расизма болельщиков во время Евро-2020.



Встреча проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Англия. В данный момент идёт второй тайм, счёт — 1:0 в пользу венгров. В одной группе с Венгрией и Англией выступают сборные Германии и Италии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.