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Венгерские фанаты, большинство из которых — дети, освистали англичан за коленопреклонение

Венгерские фанаты, большинство из которых — дети, освистали англичан за коленопреклонение
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Болельщики сборной Венгрии освистали футболистов национальной команды Англии перед началом матча Лиги наций за коленопреклонение, сообщает Sky Sports.

По информации источника, большинство зрителей матча первого тура группы 3 Лиги А – это дети. На трибунах присутствует около 30 тыс. детей. Взрослых фанатов не пустили на стадион из-за расизма болельщиков во время Евро-2020.

Встреча проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Венгрия — Англия. В данный момент идёт второй тайм, счёт — 1:0 в пользу венгров. В одной группе с Венгрией и Англией выступают сборные Германии и Италии.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

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