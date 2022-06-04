Англия уступила Венгрии в матче Лиги наций

Сегодня, 4 июня, завершился матч первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия — Англия. Команды группы 3 Лиги А провели встречу на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит во втором тайме. На 66-й минуте пенальти в ворота «трёх львов» реализовал полузащитник Доминик Собослаи.



В одной группе с Венгрией и Англией выступают сборные Германии и Италии, которые также проведут сегодня матч.



Сборная Англии — серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года. В финале турнира англичане уступили национальной команде Италии (1:1, 2:3 — по пенальти).



Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.