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Англия уступила Венгрии в матче Лиги наций

Англия уступила Венгрии в матче Лиги наций
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Сегодня, 4 июня, завершился матч первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА Венгрия — Англия. Команды группы 3 Лиги А провели встречу на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 66-й минуте пенальти в ворота «трёх львов» реализовал полузащитник Доминик Собослаи.

В одной группе с Венгрией и Англией выступают сборные Германии и Италии, которые также проведут сегодня матч.

Сборная Англии — серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года. В финале турнира англичане уступили национальной команде Италии (1:1, 2:3 — по пенальти).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 1-й тур
04 июня 2022, суббота. 19:00 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 0
Англия
1:0 Собослаи – 66' (пен)
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