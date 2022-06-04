Сборные Италии и Германии объявили стартовые составы на матч Лиги наций

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Германии на матч первого тура Лиги наций. Встреча Лиги А3 пройдёт на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Германия.
Италия: Доннарумма, Бираги, Флоренци, Ачерби, Бастони, Тонали, Кристанте, Фраттези, Скамакка, Пеллегрини, Политано.
Германия: Нойер, Рюдигер, Керер, Зюле, Хенрихс, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Сане, Вернер.
Обслужит встречу сербская бригада арбитров, которую возглавляет Срджан Йованович. Ему будут помогать ассистенты Милан Михайлович и Урош Стойкович. Резервный рефери – Момчило Маркович.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
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