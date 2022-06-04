В «Химках» высказались о возможном переходе Лантратова в «Зенит»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал слухи об интересе к вратарю команды Илье Лантратову со стороны «Зенита».

«Все проявляют интерес к Лантратову, но какой-то конкретики я сказать не могу. Пытаются набить цену? Да, я видел, что кто-то на ставит на молодёжь в «Зените», а кто-то на Лантратова. Будет конкретика — будем обсуждать. Пока что ничего конкретного не могу сказать по этому поводу», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В минувшем сезоне 26-летний Лантратов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 48 голов и 11 раз сыграл «на ноль». Соглашение между Лантратовым и подмосковной командой истекает в 2025 году.