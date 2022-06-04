Защитник Англии Коуди высказался о свисте венгерских фанатов во время коленопреклонения

Защитник сборной Англии Конор Коуди высказался о свисте венгерских фанатов во время коленопреклонения перед матчем Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
«Это сильно разочаровывает. Важно, чтобы люди поняли, почему мы это делаем. Это не то, что мы хотим слышать. Мы продолжим продвигать нашу идею», — цитирует Коуди BBC.
Ранее стало известно, что большинство зрителей матча первого тура группы 3 Лиги А – это дети. На трибунах присутствует около 30 тыс. детей. Взрослых фанатов не пустили на стадион из-за расизма болельщиков во время Евро-2020.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
- 4 июня 2022
-
22:36
-
22:22
-
22:15
-
22:11
-
22:08
-
22:01
-
21:43
-
21:42
-
21:38
-
21:22
-
21:16
-
21:08
-
21:01
-
21:00
-
20:54
-
20:36
-
20:29
-
20:27
-
20:17
-
20:12
-
20:11
-
20:05
-
20:03
-
19:58
-
19:54
-
19:47
-
19:44
-
19:44
-
19:40
-
19:40
-
19:27
-
19:23
-
19:19
-
19:11
-
19:05