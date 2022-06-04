Защитник Англии Коуди высказался о свисте венгерских фанатов во время коленопреклонения

Защитник сборной Англии Конор Коуди высказался о свисте венгерских фанатов во время коленопреклонения перед матчем Лиги наций. Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



«Это сильно разочаровывает. Важно, чтобы люди поняли, почему мы это делаем. Это не то, что мы хотим слышать. Мы продолжим продвигать нашу идею», — цитирует Коуди BBC.



Ранее стало известно, что большинство зрителей матча первого тура группы 3 Лиги А – это дети. На трибунах присутствует около 30 тыс. детей. Взрослых фанатов не пустили на стадион из-за расизма болельщиков во время Евро-2020.



Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.