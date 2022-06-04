Фернандеш — о том, что «МЮ» не вышел в Лигу чемпионов: хочу победить в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что хочет выиграть Лигу Европы.



«Разочарован ли я тем, что не сыграю в следующем сезоне в Лиге чемпионов? Я был бы разочарован, если бы у меня не было возможности играть в футбол.



Конечно, мы хотим участвовать в лучших турнирах и играть в Лиге чемпионов. Это то, чего мы хотели. Мы будем участвовать в Лиге Европы и хотим победить. Я уже был в финале и проиграл. Я хочу выложиться по максимуму и выиграть», — цитирует Фернандеша A Bola.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Бруну сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 14 результативных передач.



Напомним, «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона английской Премьер-лиги занял шестое место в турнирной таблице и сыграет в следующем розыгрыше Лиги Европы.