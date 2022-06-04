Экс-тренер «Ювентуса» может возглавить турецкий «Фатих Карагюмрюк»
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Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить турецкий «Фатих Карагюмрюк», сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла.
По информации источника, стороны ведут переговоры. Клуб строит амбициозные планы и рассчитывает, что Пирло поможет с их реализацией.
Напомним, Андреа Пирло возглавлял «Ювентус» в сезоне-2020/2021. Под его руководством туринская команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла четвёртое место в Серии А. В Лиге чемпионов «Старая синьора» вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв португальскому «Порту».
В завершившемся сезоне-2021/2022 «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков. Чемпионом страны стал «Трабзонспор».
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