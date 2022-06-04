Экс-тренер «Ювентуса» может возглавить турецкий «Фатих Карагюмрюк»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить турецкий «Фатих Карагюмрюк», сообщает на своём сайте журналист Альфредо Педулла.



По информации источника, стороны ведут переговоры. Клуб строит амбициозные планы и рассчитывает, что Пирло поможет с их реализацией.



Напомним, Андреа Пирло возглавлял «Ювентус» в сезоне-2020/2021. Под его руководством туринская команда выиграла Кубок и Суперкубок Италии, а также заняла четвёртое место в Серии А. В Лиге чемпионов «Старая синьора» вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв португальскому «Порту».



В завершившемся сезоне-2021/2022 «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 57 очков. Чемпионом страны стал «Трабзонспор».