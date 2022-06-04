Бэйл — о сборной Украины: мир сочувствует им, но мы хотим попасть на чемпионат мира

Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о сборной Украины в преддверии матча команд за право выйти на чемпионат мира.

«Принесем ли мы извинения сборной Украины, если лишим её шансов на выход на чемпионат мира? Нет, как бы ужасно это ни звучало. Мы говорим о футболе, о турнире, на который мы тоже хотим попасть.

Мир сочувствует Украине, а всех объединяет спорт. Понимаем, насколько им важно добиться успеха, но мы хотим попасть на чемпионат мира. Мы не злые, это ради нашей страны и фанатов», — приводит слова Бэйла Sky Sports.

32-летний Бэйл дебютировал в сборной Уэльса в 2006 году. С тех пор нападающий в 102 матчах забил 38 голов и отдал 21 результативную передачу.

Матч Уэльс — Украина состоится завтра, 5 июня. Начало – в 19:00 мск.