Френки де Йонг: роль в сборной Нидерландов подходит мне больше, чем в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал о своей игре в обеих командах.

«Мне нравится быть первым игроком, получающим мяч от защитника. В сборной Нидерландов я играю иначе, чем в «Барселоне». Думаю, роль в сборной мне подходит больше», — приводит слова де Йонга Daily Mail.

25-летний де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

В 2018 году де Йонг дебютировал за сборную Нидерландов (41 матч, один гол и пять результативных передач).

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