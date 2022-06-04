Френки де Йонг: роль в сборной Нидерландов подходит мне больше, чем в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал о своей игре в обеих командах.
«Мне нравится быть первым игроком, получающим мяч от защитника. В сборной Нидерландов я играю иначе, чем в «Барселоне». Думаю, роль в сборной мне подходит больше», — приводит слова де Йонга Daily Mail.
25-летний де Йонг стал футболистом «Барселоны» в 2019 году. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
В 2018 году де Йонг дебютировал за сборную Нидерландов (41 матч, один гол и пять результативных передач).
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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