Тренер Уэльса: сочувствуем украинцам, но это бизнес. У нас есть возможность выйти на ЧМ
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Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж высказался о предстоящем матче со сборной Украины в рамках отбора на ЧМ-2022.
«Мы сочувствуем украинцам. Я сам отец. Я видел новости, и то, что там происходит, – это ужасно. Но наше внимание будет сосредоточено на этой игре.
Бизнес есть бизнес. Для Уэльса это возможность выйти на чемпионат мира», — цитирует Пейджа WalesOnline.
Матч Уэльс – Украина состоится сегодня, 5 июня. Встреча пройдёт в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск.
Напомним, в полуфинальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 Украина победила Шотландию (3:1). Победитель игры Уэльс – Украина получит путёвку на предстоящий чемпионат мира – 2022 в Катаре.
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