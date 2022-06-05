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В Госдуму внесут законопроект об отмене Fan ID

В Госдуму внесут законопроект об отмене Fan ID
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Депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене Fan ID. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, с 1 июня в России начинает действие подписанный 30 декабря 2021 года президентом страны Владимиром Путиным закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий.

С появлением Fan ID в законе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить паспорт болельщика можно будет на портале Госуслуг.

Авторы инициативы о введении Fan ID отметили, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

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