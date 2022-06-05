«ПСЖ» готов объявить об уходе Почеттино и Леонардо. Президент клуба ищет нового тренера

Французский «Пари Сен-Жермен» в ближайшее время объявит о расставании с 50-летним аргентинским специалистом Маурисио Почеттино и спортивным директором клуба – Леонардо. Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, лично президент клуба Нассер Аль-Хелаифи проводит заключительные встречи с кандидатами на должность главного тренера. Пост спортивного директора же займёт Луис Кампос, с которым «Лилль» стал чемпионом Франции в сезоне-2020/2021.

Ранее сообщалось, что к назначению на пост главного тренера близок наставник «Ниццы» Кристоф Галтье, с которым Кампос и приводил «Лилль» к чемпионству. Однако затем в СМИ появилась информация об интересе парижан к Жозе Моуринью, возглавляющему «Рому».