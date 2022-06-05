Манчини высказался о ничейном исходе встречи с Германией в Лиге наций

57-летний специалист Роберто Манчини, возглавляющий сборную Италии, высказался о ничейном исходе встречи с Германией (1:1) в Лиге наций УЕФА.
«Жаль, что мы пропустили сразу после того, как сравняли счёт, игроки нашей сборной были наивны, потому что это была непростая игра, особенно в начале. Это была первая игра в таком составе, поэтому, мне кажется, что они провели очень хорошую работу – когда надо было мы терпели, а затем переключались на атаку. Мы провели равный матч с такой великой сборной.
Результат первой игры глобально ничего не меняет, у нас впереди очень долгий путь. Ребята выступили действительно хорошо, это непросто, так как Германия сейчас является одной из лучших сборных в мире. Вначале мы немного суетились, а потом потихоньку начали играть.
Может ли стать сигналом для клубов Серии А использование такого количества игроков из второго дивизиона? Мы просто должны сосредоточиться на нашей сборной. Мы можем только надеяться, что эти молодые игроки смогут быстро вырасти», — приводит слова Манчини Football Italia.
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