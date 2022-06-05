Вингер «Шахтёра» Педриньо: хочу просто играть в футбол и демонстрировать свой талант

Правый вингер донецкого «Шахтёра» бразилец Педриньо высказался о своём будущем.
«На тот момент, когда остановился чемпионат, всё происходило очень быстро, времени было мало. Поэтому я со своим агентом решил посмотреть, как будут развиваться события. Сейчас стоит немного подождать, мы не можем принимать поспешные решения.
Где бы я ни оказался, хочу просто играть в футбол и демонстрировать свой талант. Будь то в Европе или здесь, в Бразилии. Мне звонил по телефону Рожерио Сени, но у меня есть история, которую удалось создать в «Коринтиансе». Моим приоритетом всегда был именно этот клуб», – приводит слова Педриньо UA-Футбол.
Контракт Педриньо с «Шахтёром» рассчитан до июня 2025 года. Его стоимость согласно Transfermarkt составляет € 17 млн.
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