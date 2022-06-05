Джанаев — о серебре «Сочи»: дорогого стоит добиться такого за 3 года с минимумом вложений

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев высказал своё мнение об итогах сезона для клуба.

«Вы ведь наверняка не верили в нас, поэтому это серебро очень значимо. Мы верили в себя, у нас есть команда, семья. Показали болельщикам всей страны, что можем побеждать. Дорогого стоит добиться такого за три года с минимальными инвестициями, как у «Сочи», — приводит слова Джанаева «Известия».

Напомним, по итогам завершившегося сезона РПЛ «Сочи» занял второе место в турнирной таблице. Чемпионом страны в четвёртый раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Третье место заняло московское «Динамо».

Сослан Джанаев выступает за «Сочи» с 2019 года. Ранее вратарь играл за «Рубин», «Спартак», «Ростов» и другие клубы.

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