Волков победил Розенстрайка, Ничушкин оформил дубль. Главное к утру

Российский боец Александр Волков одолел Жаирзиньо Розенстрайка, российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль в матче с «Эдмонтон Ойлерз», сборная Англии проиграла сборной Венгрии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Волков одержал победу техническим нокаутом над Розенстрайком в главном бою UFC Вегас 56.

2. Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Эдмонтон» и упрочить преимущество в серии.

3. Англия уступила Венгрии в матче Лиги наций.

4. Тренер Уэльса: сочувствуем украинцам, но это бизнес. У нас есть возможность выйти на ЧМ.

5. Салах пообещал «Барселоне» бесплатно перейти в команду следующим летом.

6. Касаткина объяснила, почему Рууд может выиграть у Надаля в финале «Ролан Гаррос».

7. Александр Зверев рассказал о результатах медосмотра после травмы на «Ролан Гаррос».

8. Сборные Италии и Германии сыграли вничью в матче Лиги наций.

9. Участники драфта-2022 выбрали звёзд НХЛ, на чей стиль похожа их игра.