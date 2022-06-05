Волков победил Розенстрайка, Ничушкин оформил дубль. Главное к утру

Российский боец Александр Волков одолел Жаирзиньо Розенстрайка, российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин оформил дубль в матче с «Эдмонтон Ойлерз», сборная Англии проиграла сборной Венгрии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Волков одержал победу техническим нокаутом над Розенстрайком в главном бою UFC Вегас 56.
2. Дубль Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Эдмонтон» и упрочить преимущество в серии.
3. Англия уступила Венгрии в матче Лиги наций.
4. Тренер Уэльса: сочувствуем украинцам, но это бизнес. У нас есть возможность выйти на ЧМ.
5. Салах пообещал «Барселоне» бесплатно перейти в команду следующим летом.
6. Касаткина объяснила, почему Рууд может выиграть у Надаля в финале «Ролан Гаррос».
7. Александр Зверев рассказал о результатах медосмотра после травмы на «Ролан Гаррос».
8. Сборные Италии и Германии сыграли вничью в матче Лиги наций.
9. Участники драфта-2022 выбрали звёзд НХЛ, на чей стиль похожа их игра.
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