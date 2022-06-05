Петраков — о матче с Уэльсом: президент привёз флаг Украины, мы повесим его в раздевалке

64-летний наставник сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями о предстоящей игре своей сборной с Уэльсом в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре.
«Очень сыгранная команда. Вижу хорошую работу тренерского штаба Роберта Пейджа. Хорошая тренерская работа. Есть много игроков мирового уровня: Рэмси, Бэйл, Джеймс.
Мы тоже хорошая команда. Так что сойдутся две хорошие команды за выход на ЧМ. Это футбол. Думаю, что будет хорошая игра, которая понравится болельщикам. А какой будет результат – я не прогнозирую никогда.
Ребятам очень много писали сообщений с поддержкой. Лично мне никто не писал. Президент наш привёз нам флаг Украины. Мы его в раздевалке повесим перед игрой. Думаем о том, как сделать счастливыми своих болельщиков», — приводит слова Петракова UA-Футбол.
Экс-игрок сборной Уэльса об игре с Украиной: это не Евровидение.
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