Садио Мане объяснил свои слова о готовности покинуть «Ливерпуль» из-за желания сенегальцев
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал своё высказывание о том, что готов покинуть английский клуб из-за желания народа Сенегала.
«Я говорил шутя, с долей юмора. И это было повсюду. Думаю, что мы остановимся на этом. «Ливерпуль» — клуб, который я действительно уважаю. Фанаты приняли меня с первого дня. Что касается будущего, посмотрим», — приводит слова Мане Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Мане близок к переходу в «Баварию». Сенегальский футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с немецким клубом.
Напомним, Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.
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