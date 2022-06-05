Садио Мане объяснил свои слова о готовности покинуть «Ливерпуль» из-за желания сенегальцев

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал своё высказывание о том, что готов покинуть английский клуб из-за желания народа Сенегала.



«Я говорил шутя, с долей юмора. И это было повсюду. Думаю, что мы остановимся на этом. «Ливерпуль» — клуб, который я действительно уважаю. Фанаты приняли меня с первого дня. Что касается будущего, посмотрим», — приводит слова Мане Daily Mail.



Ранее сообщалось, что Мане близок к переходу в «Баварию». Сенегальский футболист согласовал условия трёхлетнего контракта с немецким клубом.



Напомним, Мане стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году. С тех пор в 269 матчах сенегальский нападающий забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.