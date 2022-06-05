Флик — 3-й в истории Германии тренер, не проигравший ни одного из 10 первых матчей

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик стал третьим в истории национальной команды тренером, который ни разу не проиграл в первых 10 матчах на своём посту. Об этом сообщает Opta Sport.
Вчера, 4 июня, сборная Германии сыграла вничью с Италией (1:1) в первом туре Лиги наций. После этого матча на счету Ханса-Дитера Флика стало восемь побед и две ничьи в качестве главного тренера национальной сборной Германии. Сборная под руководством Флика дважды обыграла Лихтенштейн и Армению, по разу Румынию, Северную Македонию, Исландию и Израиль и два раза сыграла вничью с Нидерландами и Италией.
Ранее не проиграть в первых 10 матчах во главе сборной Германии удавалось Зеппу Гербергеру и Юппу Дервалю.
Ханс-Дитер Флик работает главным тренером сборной Германии с сентября 2021 года.
Гол Йозуа Киммиха в матче Италия — Германия (1:1):
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