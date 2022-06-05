«Атлетико» хочет приобрести лучшего бомбардира «Эспаньола»

Мадридский «Атлетико» интересуется нападающим «Эспаньола» Раулем де Томасом. Об этом сообщает AS.
По информации источника, руководство «Эспаньола» не хочет продавать 27-летнего испанца, контракт которого рассчитан до 2026 года. В соглашении испанского форварда предусмотрены отступные в размере € 75 млн.
В минувшем сезоне Рауль де Томас провёл за «Эспаньол» 34 матча в испанской Примере. Он забил 17 голов и сделал 3 результативные передачи. Испанский нападающий является лучшим бомбардиром «Эспаньола».
Отметим, что ранее Рауль де Томас находился в системе мадридского «Реала», хотя за основную команду не провёл ни одного матча. Нападающий сыграл более 60 матчей за молодёжную команду «Реала» «Кастилью», а в 2019 году перебрался в португальскую «Бенфику». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 25 млн.
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