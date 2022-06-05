19-летний нападающий «Реймса» дал согласие на переход в «Ньюкасл»
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Нападающий «Реймса» Уго Экитике согласился присоединиться к «Ньюкаслу» в летнее трансферное окно, и оба клуба уже пришли к предварительному соглашению. Об этом сообщает RMC Sport.
По информации источника, сумма трансфера нападающего составит € 36 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. Уго Экитике отказался от перехода в английскую Премьер-лигу этой зимой и вместо этого решил закончить свой первый профессиональный сезон в родном клубе.
Уго Экитике в минувшем сезоне провёл за «Реймс» 26 матчей во всех турнирах. Он забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи. Во второй половине минувшего сезона Уго Экитике пропустил несколько месяцев из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 28 млн.
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