19-летний нападающий «Реймса» дал согласие на переход в «Ньюкасл»

Нападающий «Реймса» Уго Экитике согласился присоединиться к «Ньюкаслу» в летнее трансферное окно, и оба клуба уже пришли к предварительному соглашению. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, сумма трансфера нападающего составит € 36 млн плюс € 10 млн в качестве бонусов. Уго Экитике отказался от перехода в английскую Премьер-лигу этой зимой и вместо этого решил закончить свой первый профессиональный сезон в родном клубе.

Уго Экитике в минувшем сезоне провёл за «Реймс» 26 матчей во всех турнирах. Он забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи. Во второй половине минувшего сезона Уго Экитике пропустил несколько месяцев из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 28 млн.