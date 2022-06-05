Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марио Гётце может стать игроком «Бенфики»

Марио Гётце может стать игроком «Бенфики»
Комментарии

Полузащитник ПСВ Марио Гётце может продолжить карьеру в чемпионате Португалии, сообщает A Bola.

По информации источника, в услугах 30-летнего немецкого футболиста заинтересована «Бенфика». Ранее сообщалось, что «Милан» и «Рома» также проявляют интерес к Гётце, однако полузащитник предпочитает вариант с переходом в португальский клуб.

Напомним, Гётце выступает за ПСВ с 2020 года. За это время хавбек принял участие в 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее Гётце играл в составе «Баварии» и дортмундской «Боруссии».

«Бенфика» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Порту».

Новость по теме
«Рома» собирается подписать Гётце на замену Мхитаряну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022