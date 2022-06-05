Марио Гётце может стать игроком «Бенфики»
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Полузащитник ПСВ Марио Гётце может продолжить карьеру в чемпионате Португалии, сообщает A Bola.
По информации источника, в услугах 30-летнего немецкого футболиста заинтересована «Бенфика». Ранее сообщалось, что «Милан» и «Рома» также проявляют интерес к Гётце, однако полузащитник предпочитает вариант с переходом в португальский клуб.
Напомним, Гётце выступает за ПСВ с 2020 года. За это время хавбек принял участие в 77 матчах, в которых забил 18 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее Гётце играл в составе «Баварии» и дортмундской «Боруссии».
«Бенфика» заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал «Порту».
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