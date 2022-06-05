Давид де Хеа может сменить Гарри Магуайра на посту капитана «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может стать новым капитаном английского клуба. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг видит в испанском голкипере лидера клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагается, что де Хеа сменит на посту капитана англичанина Гарри Магуйара. Центральный защитник «МЮ» подвергался сильной критике за качество своей игры в минувшем сезоне.

Ранее появлялась информация, что «Манчестер Юнайтед» в скором времени подпишет новый контракт с испанским голкипером.

В составе английского клуба Давид де Хеа выступает с июля 2011 года. В минувшем сезоне он провёл за «Манчестер Юнайтед» 46 матчей во всех турнирах, пропустил 66 мячей и отыграл 10 матчей, в которых сумел не пропустить ни одного мяча.

«Манчестер Юнайтед» в прошедшем сезоне финишировал на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 58 баллов.