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Тренер сборной Англии Саутгейт: ничья в матче с Венгрией была бы справедливым исходом

Тренер сборной Англии Саутгейт: ничья в матче с Венгрией была бы справедливым исходом
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии (0:1).

«Мы должны признать, что сделали недостаточно для победы. Ничья стала бы справедливым исходом. Мы не создали нужного количества голевых моментов. Жара здорово вымотала игроков, и нам пришлось освежить состав раньше, чем обычно. Мне нужно найти верный баланс между поиском новых решений и сохранением стабильности сыгранной команды. Необходимо понять, всё ли я делаю правильно», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

В следующем туре группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Англии сыграет с Германией. Встреча пройдёт 7 июня в Мюнхене (Германия).

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