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В Госдуме прокомментировали намерение КПРФ отменить паспорт болельщика

В Госдуме прокомментировали намерение КПРФ отменить паспорт болельщика
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика Fan ID.

«Мне ничего не известно об этом. Любая инициатива депутатов рассматривается и правительством, и администрацией президента, Государственной Думой и в конце концов принимается всеми депутатами. Но любой депутат вправе выступить с любой инициативой. Если коллеги приняли такое решение — окей. Я об этом не слышал», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, авторы инициативы о введении Fan ID отмечали, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

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