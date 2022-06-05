В Госдуме прокомментировали намерение КПРФ отменить паспорт болельщика

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика Fan ID.
«Мне ничего не известно об этом. Любая инициатива депутатов рассматривается и правительством, и администрацией президента, Государственной Думой и в конце концов принимается всеми депутатами. Но любой депутат вправе выступить с любой инициативой. Если коллеги приняли такое решение — окей. Я об этом не слышал», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, авторы инициативы о введении Fan ID отмечали, что принятие законопроекта создаст возможность использовать в рамках российских соревнований опыт, накопленный при проведении в России Кубка конфедераций – 2017 и ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что на внедрение этой системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.
- 5 июня 2022
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