В Госдуме заявили о готовности рассмотреть законопроект об отмене паспорта болельщика

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил о готовности рассмотреть законопроект об отмене паспорта болельщика Fan ID.
«Пока информации об этом законопроекте у меня нет. Я позвонил коллегам из КПРФ. Это может быть частная инициатива какого-либо из депутатов. Будем рассматривать, будем общаться. Здесь важно мнение РФС, Минспорта, Минцифры, структур, которые заинтересованы. Ну и мнение болельщиков и клубов нас, конечно, интересует, если действительно будет внесён такой законопроект.
Для того чтобы понять, что это за законопроект, надо внимательно изучить его. Поэтому склонение в ту или иную сторону — вещь неблагодарная. Посмотрим. Уверен, что всё не так, как вы говорите. Говорю это с той точки зрения, что хочу изучить этот законопроект», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 5 июня 2022
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