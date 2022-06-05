Пирес: если Левандовски перейдёт в «Барселону», он быстро адаптируется к тактике Хави
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Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о возможном переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовского в «Барселону».
«Левандовски — необычный игрок. У меня сложилось впечатление, что он точно знает, чего хочет. Если бы у него были какие-то сомнения по поводу смены клуба прямо сейчас, он бы отнёсся к этому серьёзно и рассмотрел каждое из них. Я в этом уверен.
Если Роберт перейдёт в «Барселону», он сможет очень быстро адаптироваться к тактике Хави. По этому поводу не стоит беспокоиться. Приятно видеть Роберта в любой большой команде, потому что он, безусловно, один из лучших нападающих мира, но если бы он перешёл в «Барселону», я бы счёл это очень хорошим ходом», — приводит слова Пиреса Sportowe Fakty.
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