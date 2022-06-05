«Могут прийти к компромиссу». Широков — об инициативе КПРФ по отмене закона о Fan ID

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал информацию, согласно которой депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID).

«Трудно сказать, можно ли ещё отменить паспорт болельщика. Президент уже одобрил закон, все стадии прошли. Не знаю, возможно это или нет. Не знаю, кто это выдвинул. Партия или кто. Какая разница? Естественно, если нужно будет сделать паспорт болельщика, конечно, сделаю. Там же ничего особенного. Чуть ли не дистанционно. Даже ходить не надо. Всё как мы любим!



Вроде они говорили, что до этого учитывали мнение активной части болельщиков. Не знаю, насколько это правда, что они её учитывали. Если болельщики не будут ходить — то это плохо, конечно. Думаю, могут прийти к какому-то компромиссу. Больше чем отмену, допускаю внесение каких-то поправок», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.