Трансферный бюджет «Реала» на летние приобретения превысит € 400 млн

Бюджет «Реала» на летние трансферы превысит € 400 млн. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, этих цифр мадридский клуб достигнет за счёт доходов от победы в Лиге чемпионов, а также за счёт ухода Гарета Бэйла, Иско и Марсело, получавших большие зарплаты.

Также сообщается, что общий доход мадридцев за кампанию в Лиге чемпионов составил € 160 млн.

Отмечается, что «Реал» также рассчитывает расстаться с Хесусом Вальехо, Марко Асенсио, Даниелем Себальосом, Лукой Йовичем или Мариано Диасом, что также положительно скажется на зарплатной ведомости клуба и увеличит трансферные возможности «Реала».

Таким образом, летом мадридский клуб может рассчитывать на € 408 млн трансферного бюджета.

Кроме того, у «Реала» значительно вырос потолок зарплат – если в сезоне-2021/2022 клуб мог потратить на зарплаты игроков € 350 млн, то в сезоне-2022/2023 эта сумма увеличится до € 740 млн.