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Футболисты «Спартака» начнут предсезонный сбор в Тарасовке 21 июня

Футболисты «Спартака» начнут предсезонный сбор в Тарасовке 21 июня
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«Спартак» на официальном сайте объявил дату начала первого предсезонного сбора.

После победы в финальном матче Кубка России с «Динамо» футболисты «Спартака» отправились в отпуск. 21 июня игроки соберутся для прохождения медицинского обследования, после чего начнётся сбор московской команды на базе в Тарасовке.

Новый сезон для «Спартака» начнётся матчем за Суперкубок России, в котором красно-белые встретятся с действующим чемпионом страны «Зенитом». Дата и место проведения встречи ещё не определены.

Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также красно-белые завоевали Кубок России почти после 20-летнего перерыва. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003.

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