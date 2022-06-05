Джек Грилиш заявил, что хочет выиграть все трофеи с «Манчестер Сити» в следующем сезоне

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш заявил, что хочет выиграть все трофеи с английским клубом в следующем сезоне.
«Вы можете себе представить, что сказали бы критики, если бы я ничего не выиграл в своём первом сезоне, особенно после той огромной суммы, которую заплатили за мой трансфер.
Иметь возможность доказать, что они ошибаются, и даже просто сидеть дома со своей медалью английской Премьер-лиги — это мечта, ставшая явью. Я просто хочу выигрывать все турниры, в которых участвую. Мы хотим побеждать. В конце своей карьеры вы оглядываетесь назад на свои медали и на то, что вы выиграли.
Я не говорю, что хочу выиграть только Лигу чемпионов в следующем году. Хочу выиграть всё. Хочу выиграть Кубок Англии, Кубок английской лиги, Премьер-лигу. Это то, для чего я пришёл сюда.Думаю, что в следующем году я исправлюсь, я знаю, что исправлюсь. Знаю, что в следующем году на меня будет оказываться ещё большее давление, чем в этом», — приводит слова Грилиша Mirror.
- 5 июня 2022
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