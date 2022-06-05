«Проще, когда паспорта болельщика нет». Радимов — о намерении КПРФ по отмене Fan ID

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал информацию, согласно которой депутаты КПРФ в ближайшие дни внесут в Госдуму законопроект об отмене паспорта болельщика (Fan ID).

«Не могу сказать, поддерживаю ли депутатов КПРФ. Больше против болельщики. Мне без разницы, введут или не введут. Буду ходить на стадионы при паспорте и без паспорта. Поэтому тут каждый выбирает своё. Мне просто кажется, что так проще, когда паспорта нет. Не все готовы свои паспортные данные делать общедоступными. Тут двоякая ситуация. Но я не тот человек, которого нужно спрашивать. Есть люди, которых это больше касается», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.