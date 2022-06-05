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Глава «Баварии»: куда мы движемся, если клуб должен платить расторгнувшему контракт игроку

Глава «Баварии»: куда мы движемся, если клуб должен платить расторгнувшему контракт игроку
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Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался о возможном расторжении контракта с польским нападающим Робертом Левандовским.

«Мы всегда говорили, что контракт Роберта с «Баварией» рассчитан до 20 июня 2023 года. Контракт есть контракт.

Куда мы движемся, если игрок может досрочно расторгнуть контракт, в то время как клуб должен платить ему до последнего дня срока действия соглашения? Это неравенство, так не может быть», — приводит слова Хайнера Bild.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова расстаться с польским форвардом из-за опасений, что он сам разорвёт контракт с клубом. Если нападающий захочет разорвать контракт, ему придётся выплатить зарплату за последний год соглашения — € 24 млн.

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