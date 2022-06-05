Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что профессиональные футбольные соревнования на Украине должны возобновиться в августе.
«Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским, как важен футбол для отвлечения внимания. Мы говорили, что футбол обладает очень большой силой, помогающей людям думать о будущем, потому что сейчас люди, конечно, не в хорошем настроении. Они пребывают в самом плохом настроении. Мы говорили, что футбол мог бы помочь нам думать о будущем.
Итак, мы приняли решение с президентом, что возобновим чемпионат Украины в августе. Будем проводить соревнования на всех уровнях. Премьер-лига, первый и второй профессиональные дивизионы, а также женский чемпионат будут возобновлены», — приводит слова Павелко AP News.
- 5 июня 2022
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