Видеообзор победы Венгрии над Англией в матче Лиги наций

Вчера, 4 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А3 между Венгрией и Англией. Команды играли на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:0 в пользу хозяев поля.

Венгрия победила Англию в рамках Лиги наций УЕФА:

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В середине второго тайма на 66-й минуте полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи с пенальти забил победный гол в этом матче.

В одной группе с Венгрией и Англией играют Германия и Италия. Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала национальная сборная Португалии.