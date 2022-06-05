Видеообзор победы Венгрии над Англией в матче Лиги наций
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Вчера, 4 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы А3 между Венгрией и Англией. Команды играли на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 1:0 в пользу хозяев поля.
Венгрия победила Англию в рамках Лиги наций УЕФА:
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В середине второго тайма на 66-й минуте полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи с пенальти забил победный гол в этом матче.
В одной группе с Венгрией и Англией играют Германия и Италия. Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала национальная сборная Португалии.
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