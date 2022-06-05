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Петраков исключил четырёх игроков из заявки сборной Украины на матч с Уэльсом

Петраков исключил четырёх игроков из заявки сборной Украины на матч с Уэльсом
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Сборная Украины объявила заявку на финальный матч отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Уэльса. В состав украинской команды на эту игру не попали Даниил Сикан («Шахтёр»), Денис Попов («Динамо» Киев), Андрей Лунин («Реал»), Даниил Игнатенко («Шахтёр»).

Итоговая заявка сборной Украины на финал отбора ЧМ-2022 выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Эдуард Соболь, Валерий Бондарь, Александр Сирота, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Пихалёнок, Александр Зубков.

Нападающие: Роман Яремчук, Артём Довбик.

Финал отбора ЧМ-2022 Уэльс — Украина состоится сегодня, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе (Уэльс). Начало встречи — в 19:00 мск.

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