Видеообзоры побед сборных Турции и Люксембурга в матчах Лиги наций

Вчера, 4 июня, состоялся матч первого тура Лиги наций в рамках группы С1 между Турцией и Фарерскими островами. Команды играли на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция). Матч завершился разгромной победой турецкой сборной со счётом 4:0.
Турция разгромила Фарерские острова в матче Лиги наций УЕФА:
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В конце первого тайма на 37-й минуте полузащитник сборной Турции Дженгиз Ундер открыл счёт в матче. Во втором тайме на 47-й минуте удвоил преимущество турецкой сборной Халил Дервишоглу с передачи Энеса Унала. На 82-й минуте Сердар Дурсун забил 3-й гол Турции в матче, ему ассистировал Хакан Чалханоглу. Окончательный счёт матча на 85-й минуте установил Мерих Демирал с передачи Юнуса Акгюна.
В другом матче первого тура Лиги наций в рамках группы С1 между собой сыграли Литва и Люксембург. Команды играли на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе (Литва). Матч завершился победой сборной Люксембурга со счётом 2:0.
Люксембург победил Литву в матче Лиги наций УЕФА:
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В конце первого тайма на 44-й минуте счёт открыл Данел Синани, ему ассистировал Ивандро Боргес Санчес. На 78-й минуте Данел Синани с передачи Матиаса Олесена оформил дубль и установил окончательный счёт матча.
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