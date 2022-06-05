Гендиректор «Анжи»: наши основные задолженности — 12 млн 700 тыс. рублей

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о задолженностях клуба.
«Когда у клуба отзывают лицензию, он лишается профессионального статуса. Это сопровождается баном на два года. Так что в ближайшие два года никто не будет использовать бренд «Анжи». В течение этого срока клуб тоже можно возродить при желании, очиститься от долгов. У клуба есть на это два года. Надо спрашивать у президента — есть ли у него такое желание. Для меня «Анжи» больше чем просто клуб. Я работал здесь 18 лет. Проблемы начались ещё в те времена, когда клуб выступал в РПЛ. Все мои футбольные знакомые спрашивали, зачем я иду в клуб с такими финансовыми проблемами. Но я не побоялся, для меня это было честью. Я пытался помочь, хоть и были сложности. Все долги были до меня, я хотел исправить ситуацию.
Наши основные задолженности перед ФИФА и УЕФА, плюс перед РФС — 12 млн 700 тыс. рублей. Этим долгам уже три года. За это время очень много писем приходило в РФС, что мы не реагируем на долги. РФС много раз за нас отдувался. Тяжелее стало, когда они пошли на крайние шаги, ужесточили нам заявку. Взнос в ФНЛ-2 1 млн 800 тыс. РФС нелегко, они каждый год нам помогали. Но сейчас они решительно настроены очищать неблагоприятные клубы», — сказал Агарагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 5 июня 2022
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