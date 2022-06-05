Садио Мане ответил на вопрос, за какой клуб болел в детстве
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане ответил на вопрос, какой футбольный клуб был его любимым в детстве.
Болел ли я за какой-то клуб вроде «Баварии», «Барселоны» или «Реала» в детстве? Сложный выбор. Это отличные команды. Да и фанаты «Ливерпуля» в любом случае будут недовольны моим ответом. Ставите меня в неловкое положение. Так что скажу, что в детстве моим любимым клубом был «Марсель», — приводит слова Мане Footmercato.
Ранее сообщалось об интересе к Садио Мане со стороны «Баварии». Мюнхенцы готовы платить 30-летнему сенегальцу около € 20 млн.
В прошедшем сезоне Садио Мане провёл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, забил 23 мяча и сделал две результативные передачи. Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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