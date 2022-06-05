Президент ФИФА выступил с обращением по случаю Всемирного дня окружающей среды

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с обращением по случаю Всемирного дня окружающей среды. Организация заявила о своей цели сделать чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре углеродно-нейтральным. Джанни Инфантино поднял «Зелёную Карту для Планеты» с целью привлечь внимание к защите окружающей среды.
«Как президент ФИФА сегодня по случаю Всемирного дня окружающей среды я прошу всех, кто любит футбол и заботится об окружающей среде, поднять «Зелёную Карту ФИФА для Планеты». ФИФА играет в этом свою роль, ставя цель сделать чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре углеродно-нейтральным. Следовательно, я призываю всех вас поднять «Зелёную Карту ФИФА для Планеты» и записать короткое сообщение, рассказав нам, что вы сделаете для сохранения окружающей среды и спасения нашего мира, и опубликовать это сообщение в социальных сетях. Давайте действовать!» — говорит Инфантино в видеообращении, опубликованном на официальном сайте ФИФА.
В ноябре прошлого года на Конференции ООН по изменению климата в Шотландии ФИФА опубликовала Климатическую стратегию ФИФА и подтвердила свою приверженность программе ООН «Спорт в интересах борьбы с изменениями климата», которая включает обязательство сократить выбросы на 50% к 2030 году и достичь нулевой отметки к 2040-му.
- 5 июня 2022
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