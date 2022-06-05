Гендиректор «Анжи»: тех, кто хочет спонсировать дагестанский клуб, по пальцам пересчитать

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов отметил, что для возвращения в РПЛ клубу необходим спонсор.

«Когда мы вылетели из РПЛ, у нас были проблемы с лицензированием, я пошёл к Дюкову. Мы договорились, что уйдём в ФНЛ-2, будем потихоньку рассчитываться с долгами. Мы старались это делать. Наш президент из личных средств гасил долги, платил ребятам. Я попросил всех работников перейти с нами в низший дивизион. Все работали со мной до последнего дня, спасибо им. Это было первое, что я сделал, когда пришёл в клуб — сохранил всех. Огромное им спасибо, что поверили в меня и не разбежались.



Сможет ли «Анжи» вернуться в РПЛ? Всё возможно. Нашёлся бы только спонсор. Тех, кому интересно спонсировать дагестанский футбольный клуб, по пальцам пересчитать. Вряд ли это интересно российским бизнесменам. Это должен быть местный человек. Если он захочет возродить бренд, то всё реально», — сказал Агарагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.